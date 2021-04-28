Прокуратура: Tele2 устранил нарушения. Но сотовая вышка в тагильском дворе осталась

Жильцы домов обратились в администрацию Нижнего Тагила, откуда информация была перенаправлена в прокуратуру Дзержинского района. По словам местных жителей, сооружение до сих пор стоит на месте. В Дзержинской районной прокуратуре заявили, что компанией были приняты соответствующие меры по устранению административного правонарушения.