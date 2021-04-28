Прокуратура: Tele2 устранил нарушения. Но сотовая вышка в тагильском дворе осталась

Прокуратура: Tele2 устранил нарушения. Но сотовая вышка в тагильском дворе осталась
Прокуратура: Tele2 устранил нарушения. Но сотовая вышка в тагильском дворе осталась
Сегодня, 17:07ОбществоАзиз КеримовФото: 1mediainvest.ru

Компания Tele2 незаконно установила вышку во дворе

Административное правонарушение устранено представителями компании Tele2 после внесенного в адрес организации представления прокуратурой в Нижнем Тагиле. Ранее вышка сотового оператора была установлена, частично занимая территорию соседнего жилого дома.

Часть ограждения сотовой вышки Tele2 была расположена на территории земельного участка, который находится по улице Зари, 42. Согласия жильцов на размещение данного объекта у компании не было.

Жильцы домов обратились в администрацию Нижнего Тагила, откуда информация была перенаправлена в прокуратуру Дзержинского района. По словам местных жителей, сооружение до сих пор стоит на месте. В Дзержинской районной прокуратуре заявили, что компанией были приняты соответствующие меры по устранению административного правонарушения.

В соответствии с инструкцией о порядке рассмотрения обращений и приемы граждан в органах прокуратуры сообщаю, что представление прокуратуры района, внесенное в адрес ООО «T2 Мобайл», рассмотрено. Обществом приняты меры по устранению нарушений,сообщил редакции TagilCity.ru прокурор Дзержинского района Сергей Гармаш.

Однако местные жители сообщают редакции, что вышка как и прежде стоит в их дворе: вероятно, собственник конструкции просто перенес ограждение с территории дома.

Ранее в редакцию TagilCity.ru пожаловались жители домов № 36, № 42 и № 44 по улице Зари. При сборке конструкции с жильцами никто не согласовал размещение вышки, а мэрия подтвердила факт административного правонарушения.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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