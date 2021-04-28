Реконструкцию мемориала на кладбище в Тагиле планируется закончить ко Дню Победы

Реконструкцию мемориала на кладбище в Тагиле планируется закончить ко Дню Победы
Реконструкцию мемориала на кладбище в Тагиле планируется закончить ко Дню Победы
Сегодня, 16:24ОбществоФото: TagilCity.ru
Реконструкцию Мемориала воинам, погибшим от ран в госпиталях Ленинского района во время Великой Отечественной войны в Нижнем Тагиле планируется завершить ко Дню Победы.

В 2020 году в рамках комплексного благоустройства площади Славы была уложена тротуарная плитка, реконструирована скульптура «Родина-Мать», а также отремонтированы конструктивные элементы.

В течение предстоящих недель здесь планируют провести озеленение, восстановить газоны, а также установить ограждение, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Кроме того, в 2021 году планируется восстановить еще 18 захоронений Великой Отечественной Войны. По поручению губернатора Евгения Куйвашева были организованы соответствующие мероприятия в рамках госпрограммы по формированию комфортной городской среды. Они проводятся в девяти муниципалитетах.

По данным областного МинЖКХ, в Первоуральске будет отреставрирован памятник воинам, которые погибли в госпиталях в 1941-195 годы. В порядок будут приведены и 60 одиночных захоронений. В Красноуральске, Ирбите и Кировграде планируется восстановить пять братских могил. На кладбищах Красноуфимска, Верхотурья и Туринска будут обновлены памятники и мемориальные доски.

В преддверии Дня Победы в Горноуральском ГО увековечат память погибших на фронте уроженцев села Покровское Николая Григорьева и Павла Волкова. На могилах обоих солдат установят мемориальные знаки.

Напомним, ремонт мемориала осуществляет ООО ГК «Стройкомплекс». Общая стоимость контракта составляет 32,6 миллиона рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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