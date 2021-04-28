Реконструкцию мемориала на кладбище в Тагиле планируется закончить ко Дню Победы

По данным областного МинЖКХ, в Первоуральске будет отреставрирован памятник воинам, которые погибли в госпиталях в 1941-195 годы. В порядок будут приведены и 60 одиночных захоронений. В Красноуральске, Ирбите и Кировграде планируется восстановить пять братских могил. На кладбищах Красноуфимска, Верхотурья и Туринска будут обновлены памятники и мемориальные доски.