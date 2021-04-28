Стал известен график работы тагильских школ и детских садов в майские праздники
Сегодня, 12:37ОбществоФото: 1mediainvest.ru

Стал известен график работы тагильских школ и детских садов в майские праздники

Стал известен график работы тагильских школ и детских садов

Стало известно, по какому графику будут работать школы и детские сады с Нижнем Тагиле с 1 по 10 мая.

Во всех учебных и дошкольных учреждениях с 1 по 10 мая будут нерабочими. Однако в школах режим по организации работы внутри учреждения, в том числе дистант, определяет директор.

Родители будут проинформированы, сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.

В детских садах Нижнего Тагила для детей работающих родителей будут организованы дежурные группы. Для того, чтобы ребенка приняли, необходимо предоставить справку с места работы, пояснили редакции в МАДОУ «Детство».

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 по 10 мая объявлены в этом годы выходными днями.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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