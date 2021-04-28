Стал известен график работы тагильских школ и детских садов в майские праздники

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Во всех учебных и дошкольных учреждениях с 1 по 10 мая будут нерабочими. Однако в школах режим по организации работы внутри учреждения, в том числе дистант, определяет директор.
Родители будут проинформированы, сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.
В детских садах Нижнего Тагила для детей работающих родителей будут организованы дежурные группы. Для того, чтобы ребенка приняли, необходимо предоставить справку с места работы, пояснили редакции в МАДОУ «Детство».
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 по 10 мая объявлены в этом годы выходными днями.