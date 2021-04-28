В отношении убитого СОБРом похитителя обоев в Екатеринбурге прекращено уголовное дело

Судебное заседание по уголовному делу в отношении Владимира Таушанкова, которого убили во время штурма квартиры на ЖБИ в Екатеринбурге, проходило в среду, 28 апреля в областном суде.
Суд постановил прекратить дело в отношении Таушанкова ввиду его смерти. Близкие родственники Таушанкова согласились на прекращение уголовного дела, их позицию поддержал адвокат Бушмаков, завил судья, оглашая постановление по результатам рассмотрения дела в отношении мужчины.
Также суд постановил вернуть в магазин четыре рулона обоев, а вещественные доказательства — раскладной нож, фрагменты пуль, газовый баллон, гильзы и пули — уничтожить. Одежда погибшего Владимира Таушанкова должна быть возвращена родным, в частности — отцу погибшего молодого человека.
Напомним, в середине декабря судебно-психиатрическая экспертиза признала невменяемым жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, который был застрелен бойцами СОБР в собственной квартире после похищения обоев в строительном магазине.