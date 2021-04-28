В России организовали Первый региональный фестиваль рекламы

Первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков рассказал, что кризис прошлого года сделал рекламный рынок в регионах более технологичным, передает newsnn.ru. В карантин появилось понимание того, что нужно проводить рекламные фестивали на уровне регионов и делиться там опытом и планами на будущее с коллегами, отметил он.