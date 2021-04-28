В России организовали Первый региональный фестиваль рекламы

Первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков рассказал, что кризис прошлого года сделал рекламный рынок в регионах более технологичным, передает newsnn.ru. В карантин появилось понимание того, что нужно проводить рекламные фестивали на уровне регионов и делиться там опытом и планами на будущее с коллегами, отметил он.
В конкурсе будут представлены проекты и кейсы в актуальных направлениях сферы коммуникаций: Digital, Video, Audio, Design, Creative, Production, PR, Event. Всего будет три категории (DIGITAL, CREATIVE, ACTIVATIONS) с 40 номинациями.
Президентом жюри стал гендиректор BBDO Moscow, управляющий директор BBDO Group Игорь Кирикчи. Он отметил, что большая часть успеха фестиваля зависит от кейсов, которые на нем будут рассматривать, и образовательной программы.
«А в успехе этого фестиваля я очень заинтересован просто потому, что нашей индустрии очень нужен приток новых талантливых людей», — сказал он.
Кирикчи также рассказал, что в рекламном бизнесе наблюдается дефицит кадров, и регионы могут стать крупными поставщиками профессиональных рекламистов.
Заявки на участие принимаются до 18 июня на сайте фестиваля. Авторы лучших работ смогут бесплатно представить свои проекты на международном фестивале рекламы Red Apple.
Официальным медиапартнером фестиваля стал холдинг 1MI. Финал события и награждение победителей пройдут в Екатеринбурге на рекламном форуме «НРФ Регионы» 2 июля.