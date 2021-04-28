В три раза выросло количество вакансий в «скорые» Свердловской области

Аналитики популярного сервиса по поиску работы подсчитали, что за минувший год в Свердловской области в три раза выросло число вакансий в службы скорой помощи.

За последний год на Среднем Урале было открыто 300 ставок для сотрудников скорой помощи, сообщает сервис hh.ru. Средняя заработная плата, которую работодатели предлагали врачам — около 42 тысяч рублей, водителям и фельдшерам — порядка 25 тысяч рублей. При этом многие медучреждения готовы принимать на работу специалистов без опыта работы. Среди обязательных требований, которые прописывает работодатель, — наличие среднего или высшего медицинского образования, а также действующий сертификат по специальности. Напомним, 28 апреля День работника скорой медпомощи, который стал официальным праздником год назад, впервые широко отмечают в России. День работника скорой медпомощи впервые будут широко отмечать в России

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