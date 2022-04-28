Администрация ГГО играет в прятки с прокуратурой, а НТМК говорит о санитарной зоне

Администрация ГГО играет в прятки с прокуратурой, а НТМК говорит о санитарной зоне
Администрация ГГО играет в прятки с прокуратурой, а НТМК говорит о санитарной зоне
Сегодня, 20:17ОбществоФото: TagilCity.ru
НТМК вновь заговорил об организации санитарной зоны в Тагиле, депутата лишают мандата, а клещи останутся на тагильских кладбищах на родительский вторник — рассказываем о самых интересных и важных событиях Свердловской области и Нижнего Тагила за четверг, 28 апреля.

Администрация Горноуральского городского округа заявила, что свалки под Новоасбестом больше нет. Такие данные Дмитрий Летников предоставил природоохранному прокурору, а редакции TagilCity.ru до этого чиновник говорил совсем о другом. В частности, глава круга ссылался на отсутствие денег на полную ликвидацию помойки. Надзорное ведомство не поверило Дмитрию Летникову на слово и попросило доказательства отсутствия свалки.

На НТМК озвучили новые сроки установки санитарной зоны — предприятие обещает это сделать в 2023 году. В любом случае, компания будет действовать законно. По законодательству РФ, ЕВРАЗ обязан установить санитарно-защитную зону в Тагиле до 2028 года. Даты представители предприятия каждый раз называют разные, при этом сама СЗЗ до сих пор не определена. Кстати, почти 60% выбросов приходится на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле. Из-за отсутствия конкретики и юридических лазеек, тагильчане вынуждены ежедневно вдыхать формальдегид, марганец, ванадий, фенол, сероводород и другие вещества.

Нижнетагильская гордума лишилась еще одного депутата. До новых выборов не дотянул господин Романов, который решил не отчитываться о своих доходах до 1 апреля 2022 года. Слуга закона не подал декларацию, в связи с чем нарушил юридические нормы.

В Нижнем Тагиле может появиться еще одна зона отдыха для горожан и гостей города. «Сквер предпринимателей» на пересечении проспекта Мира, 2а и улицы Заводской, 80 предложили организовать члены инициативной группы. Рассмотрением данного предложения займется Нижнетагильская гордума 4 мая.

С этого же числа (4 мая) на территории муниципалитета будет проведена обработка от клещей в парках, скверах и кладбищах. А в сами майские праздники насекомые будут наслаждаться теплой погодой наряду с отдыхающими тагильчанами. Поэтому, придя домой после прогулки или посещения погоста на родительский вторник 3 мая, редакция TagilCity.ru рекомендует читателям осмотреть себя и своих близких на предмет ползающих и присосавшихся клещей. Ну, или обработать вещи специальными средствами непосредственно перед тем, как пойти на кладбище или погулять на природу.

Ведущий Владимир Соловьев в прямом эфире высказался негативно в адрес жителей Екатеринбурга из-за эмигрантов из региона. В ответ на это свердловские политики предложили телевизионщику пояснить свою точку зрения. В частности, губернатор Евгений Куйвашев подчеркнул, что количество сторонников Владимира Соловьева резко пойдет на спад. Также глава региона порекомендовал ведущему «держать язык за зубами».

В припаркованной машине у дома на улице Патриса Лумумбы в Екатеринбурге машине были обнаружены тела троих мужчин без следов насильственной смерти. По словам правоохранителей, автомобиль принадлежит супруге одного из умерших.

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