Администрация ГГО играет в прятки с прокуратурой, а НТМК говорит о санитарной зоне

НТМК вновь заговорил об организации санитарной зоны в Тагиле, депутата лишают мандата, а клещи останутся на тагильских кладбищах на родительский вторник — рассказываем о самых интересных и важных событиях Свердловской области и Нижнего Тагила за четверг, 28 апреля.

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