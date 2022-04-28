Добровольцы приняли участие в субботнике у «Красной площади» в Тагиле

26 апреля у офисного здания «Красная площадь» на ВМЗ прошел ежегодный субботник, в котором приняли участие свыше 20 человек, в том числе добровольцы.

Толщей сухой листвы вперемешку с ветками и мусором покрылся за зиму небольшой сквер у офисного центра «Красная площадь» на ВМЗ. 26 апреля здесь собрались сотрудники местной УК, работники офисного центра, студенты медколледжа и другие желающие принять участие в ежегодном субботнике. Со слов организаторов, уборка территории традиционно проходит перед Днем Победы. У нас весь район, сейчас пойдем убирать улицу Верхнюю Черепанова и Выйскую. Сегодня к нам присоединились молодежь, члены «Единой России» и сотрудники офисного здания «Красная площадь», их там немного, но тоже выходят, помогают. Мы это делаем ежегодно к 9 мая, потому что у нас состоится 5 или 6 мая митинг, говорит Ольга Иванкова. Важной частью субботника стала уборка памятника работникам ВМЗ, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Слой пыли со скульптуры солдата-воина, возвышающегося на постаменте, удалили с помощью воздуходувки. Нижнюю часть монумента — два открылка с именами погибших — помыли студенты медицинского колледжа. В сквере же коммунальщики и добровольцы убрали листву, спилили сухие ветви и собрали весь мусор. В этот раз управились быстро, так как участников было достаточно. Вызвался помочь и депутат Нижнетагильской гордумы Александр Петров. Александр Петров тоже присоединился, он у нас участвует во всех общественных встречах — недавно буквально были общественные обсуждения по проекту набережной Верхне-выйского пруда,отметила Ольга Иванкова. Сам Александр Петров поделился, что решил принять участие в субботнике потому, что проживает в этом районе. Захотелось еще помочь сотрудникам управляющей компании, они ежедневно прибирают район, за что им большое спасибо. Мне вообще кажется, что весна приходит только тогда, когда с улиц города пропадает прошлогодняя листва, сухие ветки, мусор. Сразу глаз радуется, дышится легче, сказал он. Напомним, уборка общественных территорий началась в городе с 15 апреля. Прибирают улицы, дворы, парки и скверы не только сотрудники коммунальных служб, но и сами тагильчане. Ранее ежегодный субботник прошел на ГГМ. Грязь, надписи и сколы: во что превратили новые парки и скверы тагильчане 5 Фото Как пережили зиму благоустроенные в 2021 году территории и какая из них пострадала больше всего — в материале редакции TagilCity.ru.

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