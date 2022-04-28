Доделать проблемный проезд на Муринских прудах планируется в Нижнем Тагиле

Доделать проблемный проезд на Муринских прудах планируется в Нижнем Тагиле
Доделать проблемный проезд на Муринских прудах планируется в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:35ОбществоФото: 1MI
Восстановить проблемный участок дороги от улицы Удовенко до кругового движения на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле планируется в ближайшее время.

Надо разобраться, каким образом заканчивать проект, который был начат еще в 2017 году. Часть работ была сделана не в соответствии с тем проектом, который прошел государственную экспертизу,сказал глава города Владислав Пинаев в ходе выездного совещания на Муринских прудах.

По его словам, движение по мосту через Нижнетагильский пруд планируется открыть уже в августе. Это приведет к увеличению автомобильного потока через микрорайон. На сегодняшний день составляется план мероприятий и график, ведется поиск вариантов получения финансовых средств.

Также неудобства испытывают и пешеходы, проживающие в данном районе. В частности, это касается отсутствия комфортных проходов к соцобъектам. По поручению Владислава Пинаева, проблема должна быть устранена уже летом.

По словам депутата гордумы Константина Шведова, в некоторых местах отсутствуют тротуары, а вместо газонов насыпи щебня. Он отметил, что проблема будет решаться поэтапно и первоочередной задачей является создание пешеходных дорожек для прохода к социальным учреждениям.

В ближайшее время управление горхозяйством должно представить главе города перечень объектов, которые будут сделаны в первую очередь. Также поручения даны специалистам МУП «Тагилгражданпроект» и СЗГХ, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

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