Дополнительные средства выделены на реконструкцию «Дома Окуджавы» в Нижнем Тагиле

Реставрация здания идет согласно графику. Во время демонтажа помещений рабочими было выявлено, что опоры стропильной системы почти совсем сгнили. В итоге необходимо менять обрешетку, балки, перекрытия первого этажа и покрытие кровли. О вовремя выполняемых работах сообщает пресс-служба администрации города.
К ремонту кровли строители уже приступили. Подготовка к реконструкции дома выполнена. По словам одного из рабочих, сейчас работа заключается в реставрации фасада, наружной гидроизоляции и восстановлению крылечек.
Также Пинаев во время осмотра строительной площадки отметил, что придется убрать переросшие деревья, которые растут вокруг дома. По периметру вместо деревьев будут высажены кустарника, а деревья посадят на прилегающей площадке.
Сдача объекта планируется в июле 2022 года, а ко Дню города, который пройдет в августе, обновленный «Дом Окуджавы» примет первых гостей.
Добавим, сохранившийся в Нижнем Тагиле дом, где в 1930-е годы вместе с родителями жил юный Булат Окуджава, должен стать уникальным культурным центром. Проект призван оживить память о знаменитом поэте и барде и будет привлекать в Нижний Тагил поклонников его таланта.