Дополнительные средства выделены на реконструкцию «Дома Окуджавы» в Нижнем Тагиле

Дополнительные средства выделены на реконструкцию «Дома Окуджавы» в Нижнем Тагиле
Дополнительные средства выделены на реконструкцию «Дома Окуджавы» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:45ОбществоФото: 1МI
Для проведения реконструкционных работ нижнетагильского культурного центра «Дом Окуджавы» было решено увеличить финансирование. Культурный объект готовится к сдаче к юбилею города.

Реставрация здания идет согласно графику. Во время демонтажа помещений рабочими было выявлено, что опоры стропильной системы почти совсем сгнили. В итоге необходимо менять обрешетку, балки, перекрытия первого этажа и покрытие кровли. О вовремя выполняемых работах сообщает пресс-служба администрации города.

К ремонту кровли строители уже приступили. Подготовка к реконструкции дома выполнена. По словам одного из рабочих, сейчас работа заключается в реставрации фасада, наружной гидроизоляции и восстановлению крылечек.

Также Пинаев во время осмотра строительной площадки отметил, что придется убрать переросшие деревья, которые растут вокруг дома. По периметру вместо деревьев будут высажены кустарника, а деревья посадят на прилегающей площадке.

Сдача объекта планируется в июле 2022 года, а ко Дню города, который пройдет в августе, обновленный «Дом Окуджавы» примет первых гостей.

Добавим, сохранившийся в Нижнем Тагиле дом, где в 1930-е годы вместе с родителями жил юный Булат Окуджава, должен стать уникальным культурным центром. Проект призван оживить память о знаменитом поэте и барде и будет привлекать в Нижний Тагил поклонников его таланта.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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