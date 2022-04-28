Два центра для трудоустройства осужденных создаются в Свердловской области

Согласно российскому законодательству, вместо лишения свободы в некоторых исключительных случаях осужденных могут отправлять на принудительные работы. Губернатор региона распорядился о создании 400 мест в вышеупомянутых центрах, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Замначальника отдела исполнения наказаний Елена Горюнова отметила, что на сегодняшний день в Свердловской области работают два центра, в которых работают и живут осужденные.
По словам мастера складского хозяйства Елены Герула, которая является руководителем бригады из восьми осужденных, работу они выполняют всегда качественно и вовремя.