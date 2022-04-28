Два центра для организации рабочих мест осужденных создают в Свердловской области, так как регион участвует в федеральной программе по формированию трудоустройства и размещению заключенных.

Согласно российскому законодательству, вместо лишения свободы в некоторых исключительных случаях осужденных могут отправлять на принудительные работы. Губернатор региона распорядился о создании 400 мест в вышеупомянутых центрах, сообщает департамент информполитики Свердловской области. Замначальника отдела исполнения наказаний Елена Горюнова отметила, что на сегодняшний день в Свердловской области работают два центра, в которых работают и живут осужденные. По словам мастера складского хозяйства Елены Герула, которая является руководителем бригады из восьми осужденных, работу они выполняют всегда качественно и вовремя. Владислав Пинаев увеличивает влияние на политическом поле Нижнего Тагила

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