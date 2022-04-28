На экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана составлен протокол за неуважение к власти

На экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана составлен протокол за неуважение к власти
На экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана составлен протокол за неуважение к власти
Сегодня, 20:23ОбществоФото: 1MI
На бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана составлен новый протокол. Теперь он обвиняется в неуважении к органам власти.

Согласно материалам дела, 12 апреля политик в Instagram (запрещена на территории России) выложил сторис, которое выражает неуважение к органам власти, а в частности к министру иностранных дел Сергею Лаврову.

В результате на Ройзмана был составлен протокол. Если его вина будет доказана, то ему может быть назначен штраф в размере 30-100 тысяч рублей, сообщила юрист политика Юлия Федотова.

Напомним, Евгений Ройзман уже получил три штрафа за дискредитацию действий вооруженных сил. Их общая сумма составила 150 тысяч рублей. По данным делам юрист уже подала апелляции.

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