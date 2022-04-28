Создать «Сквер предпринимателей» в Нижнем Тагиле предложили местные жители

Создать «Сквер предпринимателей» в Нижнем Тагиле предложили местные жители
Создать «Сквер предпринимателей» в Нижнем Тагиле предложили местные жители
Сегодня, 12:20ОбществоФото: 1MI
Инициативная группа Нижнего Тагила выступила с предложением создать на территории города «Сквер предпринимателей».

Собрание по поводу обсуждения проекта с депутатами городской думы состоится 4 мая в 18.00 между домами на улице Мира, 2а и Заводская, 80.

Напомним, инициативная группа жителей поселка Рудник в Нижнем Тагиле предложила создать в парке «тропу здоровья», зоны для установки мангалов и восстановить футбольное поле. Также в центре парка предложено реконструировать клумбу.

Активисты считают, что району не хватает спортивных объектов. А член совета ветеранов поселка посоветовала предусмотреть сцену или подиум, чтобы творческие коллективы могли организовывать выступления.

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