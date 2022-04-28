Создать «Сквер предпринимателей» в Нижнем Тагиле предложили местные жители

Собрание по поводу обсуждения проекта с депутатами городской думы состоится 4 мая в 18.00 между домами на улице Мира, 2а и Заводская, 80.
Напомним, инициативная группа жителей поселка Рудник в Нижнем Тагиле предложила создать в парке «тропу здоровья», зоны для установки мангалов и восстановить футбольное поле. Также в центре парка предложено реконструировать клумбу.
Активисты считают, что району не хватает спортивных объектов. А член совета ветеранов поселка посоветовала предусмотреть сцену или подиум, чтобы творческие коллективы могли организовывать выступления.