Свердловский омбудсмен ответила Владимиру Соловьеву на его слова о екатеринбуржцах

В это непростое для России время я выступаю за сплоченную работу на благо страны и всех граждан. Верю, что не провокациями и не словесными перепалками, а только совместным кропотливым трудом мы вместе сохраним все то лучшее, чем красиво и богато наше государство, неотъемлемой частью которого является и Урал,говорит Мерзлякова.