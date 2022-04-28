Свердловский омбудсмен ответила Владимиру Соловьеву на его слова о екатеринбуржцах

Свердловский омбудсмен ответила Владимиру Соловьеву на его слова о екатеринбуржцах
Свердловский омбудсмен ответила Владимиру Соловьеву на его слова о екатеринбуржцах
Сегодня, 00:00ОбществоФото: Личная страница Татьяны Мерзляковой во "ВКонтакте"
Уполномоченная про правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова ответила известному тележурналисту Владимиру Соловьеву, который высказался о жителях Екатеринбурга.

В своем обращении к тележурналисту Мерзлякова сообщила, что жители Урала — трудолюбивые и добропорядочные люди, живущие по законам РФ. Также, по ее словам, омбудсмен гордится тем, что является жительницей Урала.

В это непростое для России время я выступаю за сплоченную работу на благо страны и всех граждан. Верю, что не провокациями и не словесными перепалками, а только совместным кропотливым трудом мы вместе сохраним все то лучшее, чем красиво и богато наше государство, неотъемлемой частью которого является и Урал,говорит Мерзлякова.

Заместитель губернатора Василий Козлов тоже решил высказать свое мнение относительно слов Соловьева, заявив, что у уральцев более чистые мысли и более искренняя любовь к Родине, а сам Соловьев злоупотребляет своим общественным положением.

Напомним, телеведущий Владимир Соловьев жестко высказался в адрес екатеринбуржцев. На их защиту встал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он посоветовал Соловьеву следить за выражениями. Также раскритиковали высказывания экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и бывший губернатор региона, сенатор Эдуард Россель.

Сюжеты:
Новости УрФО
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