Тагильчане смогут узнавать о публичных слушаниях на Госуслугах

Информация о дате и месте проведения публичных слушаний в Нижнем Тагиле теперь будет публиковаться на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Соответствующее изменение внесено организационным управлением администрации города.

Ранее все данные о проведении публичных слушаний — место, дата и результат — размещались в газете «Тагильский рабочий» и дублировались на официальном сайте года. Теперь появилась возможность размещать все документы на Едином портале (ЕПГУ). При этом хочу обратить внимание, что использование Единого портала не является обязанностью. Это право, поэтому вся информация размещается только в случаи, если организатор слушаний принял такое решение,пояснила начальник организационного управления администрации Нижнего Тагила Инесса Прохорова.

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