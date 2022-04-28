В «Кольцово» в Екатеринбурге массово сократили персонал из-за сложной ситуации

Причиной стало то, что поток пассажиров уменьшился более чем на 30% по сравнению с весной 2019 года, пока не было ковидных ограничений. Он, в свою очередь, снизился из-за введения санкций, а также закрытия европейских стран, сообщили в пресс-службе аэропорта.