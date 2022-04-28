В «Кольцово» в Екатеринбурге массово сократили персонал из-за сложной ситуации

В «Кольцово» в Екатеринбурге массово сократили персонал из-за сложной ситуации
В «Кольцово» в Екатеринбурге массово сократили персонал из-за сложной ситуации
Сегодня, 20:56ОбществоФото: 1MI
Решение о сокращении части персонала из-за сложной экономической ситуации было принято в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге.

Причиной стало то, что поток пассажиров уменьшился более чем на 30% по сравнению с весной 2019 года, пока не было ковидных ограничений. Он, в свою очередь, снизился из-за введения санкций, а также закрытия европейских стран, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Там отметили, что на данный момент руководство старается сделать все возможное, чтобы оптимизировать затраты и обеспечить стабильную работу, пишет Е1. В связи с этим было принято решение сократить хозяйственные и транспортные расходы, сделать сменные графики. Коснулась оптимизация и сотрудников.

В общей сложности сокращено 67 человек. В последние несколько лет подобная мера применялась только два раза. Во время пандемии персонал был сохранен. В пресс-службе отметили, что все проводится в соответствии с ТК.

Также в аэропорту отмечают, что ведут работу со свердловскими властями, центрами занятости и профсоюзами, чтобы сотрудники могли устроиться в другие места.

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Новости УрФО
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