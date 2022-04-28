В сборе денег на аренду обвинили школу в Среднеуральске родители первоклассников

Родители первоклассников школы № 5 в Среднеуральске заявили о том, что с них потребовали деньги за то, чтобы они смогли устроить для детей фотосессию. Они отмечают, что такая проблема возникла в нескольких классах.

Сделать детям фотосессию планировалось в мае внутри школы и на ее территории. Однако в учреждении заявили, что услуга предоставляется на платной основе, говорит одна из мам. Она отметила, что, по словам директора, это оплата за аренду помещения и света. В родительском чате утверждают, что школа требует 10% от цены фотосессии. Это около 1,5 тысячи рублей, пишет Е1. Родители задавали вопросы директору через преподавателей. Они удивлены таким решением и заявляют, что в других школах такого нет. В школе обвинения в сборе средств на аренду не подтвердили. Там заявили, что для ее обустройства нужно прийти напрямую к директору, однако с подобными вопросами на прием никто не записывался. В администрации Североуральска обещали в ситуации разобраться. Там отметили, что с вопросом о фотосессии к директору родители не обращались, а плата за съемки не предусмотрена.

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