Воркаут, хип-хоп и граффити. Ярмарку уличных культур планируют провести для тагильчан

Уличная культура — это комплекс направлений спортивной и творческой деятельности молодежи — паркур, воркаут, стрит-арт, граффити, хип-хоп, брейкинг, хаус, ди-джейнг, слеклайн, скейтбординг, ролики, стритбол, BMX и другие.
Каждый из нас соприкасается с улицей. Мы каждый день ходим на учебу, на работу или просто гуляем по парку. Мы видим улицы по разному, а зачастую не с положительной стороны, поэтому пришло время менять представление об улицах города,рассказал TagilCity.ru руководитель центра «Прорыв» Рустам Хайруллин.
По его словам, ярмарка пройдет по трем направлениям: уличный спорт — воркаут, уличные танцы — хип-хоп, паппинг, логинг, брейкинг, хаус, крамп, уличное искусство — граффити. Однако возможно, что будет в мероприятие будет включено больше направлений.
Ярмарка только в планах пока. Сейчас собираю для проекта статистику. Но уже три площадки точно будут. Ищем финансирование. Буду писать проект на городской конкурс,поделился Рустам Хайруллин.
Он считает, что в первую ярмарка важна для самореализации тагильской молодежи:
Сегодня нам важно уделять внимание и создавать условия для самореализации представителей уличных культур. Объединять их и давать возможность для того, чтобы их инициативы и таланты приносили пользу нашему обществу, а в ответ социум начал адекватно воспринимать данные направления.