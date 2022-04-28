Воркаут, хип-хоп и граффити. Ярмарку уличных культур планируют провести для тагильчан

Каждый из нас соприкасается с улицей. Мы каждый день ходим на учебу, на работу или просто гуляем по парку. Мы видим улицы по разному, а зачастую не с положительной стороны, поэтому пришло время менять представление об улицах города,рассказал TagilCity.ru руководитель центра «Прорыв» Рустам Хайруллин.