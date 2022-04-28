Особый противопожарный режим введен в Свердловской области в майские праздники

Это означает, что теперь жителям региона нельзя использовать открытый огонь, сжигать мусор, проводить пожароопасные и другие работы на открытых территориях, сообщили в департаменте информационной политики.
По словам губернатора, уже зафиксировано несколько случаев возгораний из-за неосторожного обращения с огнем, а впереди майские праздники.
Многие уральцы поедут на дачные и садовые участки, будут отдыхать на природе. Важно, чтобы этот отдых был безопасным и для людей, и для природы тоже, сказал Куйвашев.
Он поручил министерству экологии обеспечить круглосуточную работу диспетчеров авиалесоохраны, готовность формирований на случай пожаров, а также пунктов сосредоточения инвентаря.
Минтранс должен очистить полосы отвода дорог региональных и межмуниципальных от горючих материалов, сухой травы. помимо этого ведомство должно сформировать резерв поливальных и моечных маших.