Особый противопожарный режим введен в Свердловской области в майские праздники

Особый противопожарный режим введен в Свердловской области в майские праздники
Особый противопожарный режим введен в Свердловской области в майские праздники
Сегодня, 11:02ОбществоФото: 1MI
Перед майскими праздниками на территории Свердловской области губернатор региона Евгений Куйвашев ввел особый противопожарный режим. Он начинает действовать с 30 апреля.

Это означает, что теперь жителям региона нельзя использовать открытый огонь, сжигать мусор, проводить пожароопасные и другие работы на открытых территориях, сообщили в департаменте информационной политики.

По словам губернатора, уже зафиксировано несколько случаев возгораний из-за неосторожного обращения с огнем, а впереди майские праздники.

Многие уральцы поедут на дачные и садовые участки, будут отдыхать на природе. Важно, чтобы этот отдых был безопасным и для людей, и для природы тоже, сказал Куйвашев.

Он поручил министерству экологии обеспечить круглосуточную работу диспетчеров авиалесоохраны, готовность формирований на случай пожаров, а также пунктов сосредоточения инвентаря.

Минтранс должен очистить полосы отвода дорог региональных и межмуниципальных от горючих материалов, сухой травы. помимо этого ведомство должно сформировать резерв поливальных и моечных маших.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
происшествиеЕвгений Куйвашевпожарпожары в Свердловской области
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы