31 мая – день отказа от курения

День отказа от курения - акция проекта «Здоровая Россия». Страница акции http://www.takzdorovo.ru/31may/ объединяет единомышленников – курильщиков, решивших бросить вредную привычку. На странице все желающие могут высказаться, зачем бросать курить, и проголосовать за понравившийся ответ. Если вы еще сомневаетесь, бросать или не бросать, посмотрите видеоролики и почитайте статьи о вреде курения на странице акции.

О вреде курения говорят не только специалисты-медики, но и звезды российского шоу-бизнеса - участники видеопроектов «Звезды против курения» и «Антитабак». Против курения, особенно в общественных местах, высказываются Иракли Пирцхалава, Александр Невский, Пьер Нарцисс, Виктория Пьер-Мари, Юлия Савичева и другие звезды.

31 мая бросают курить уже больше 2.500 человек, и это число постоянно растет. Тагильские курильщики, присоединяйтесь!