Более 100-а разрывов на теплосетях произошло во время опрессовок в г. Нижний Тагил
28 мая 2010, 16:48ОбществоArtem
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Гидроиспытания теплосетей завершаются в г. Нижний Тагил. Во время этих опрессовок произошло более 100-а разрывов на теплосетях.
Это меньше, чем год назад. Магистральные трубопроводы, обновленные в прошлые годы, испытания выдержали. А утечки произошли на внутриквартальных сетях. Как рассказал нам зам.председателя комитета по городскому хозяйству Степан Пилипец, больше всего аварий на сетях Вагонки. Большинство порывов после опрессовок ликвидировали в течение суток. А участки, требующие серьезных вложений, будут ремонтировать в ближайшие месяцы.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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