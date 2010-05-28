Более 100-а разрывов на теплосетях произошло во время опрессовок в г. Нижний Тагил

Это меньше, чем год назад. Магистральные трубопроводы, обновленные в прошлые годы, испытания выдержали. А утечки произошли на внутриквартальных сетях. Как рассказал нам зам.председателя комитета по городскому хозяйству Степан Пилипец, больше всего аварий на сетях Вагонки. Большинство порывов после опрессовок ликвидировали в течение суток. А участки, требующие серьезных вложений, будут ремонтировать в ближайшие месяцы.