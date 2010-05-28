Любителей скорости в г. Нижний Тагил объединит мотоцентр «Техника движения»

Там владельцы «стальных двухколёсных коней» могут купить запчасти, экипировку, пройти техобслуживание транспорта. А те, кто ещё не обзавёлся мотоциклом, могут, конечно же, его приобрести, рассказал нам директор мотоцентра «Техника движения» Евгений Ковтунов. Там представлены также квадрациклы, снегоходы, лодки и лодочные моторы. Работает мотосалон с фирмами Yamaha, Arctic cat, Sudzuki. Впрочем, заказать вы можете любую модель любой фирмы. Ещё одна услуга мотоцентра - продажа подержанных мотоциклов. По мнению Евгения Ковтунова, мотоцентр «Техника движения» станет для тагильских байкеров и других любителей скорости местом постоянных встреч и общения.