Мэр г. Нижний Тагил имеет право минимум на 15 дней дополнительного отпуска
28 мая 2010, 16:43ОбществоArtem
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Глава города имеет право минимум на 15 дней дополнительного отпуска.
Нижнетагильская городская Дума утвердила положение о продолжительности отпусков для Главы города, председателя избирательной комиссии и депутатов городской Думы, осуществляющих полномочия на постоянной основе. Оно предусматривает ежегодный основной отпуск продолжительностью 28 календарных дней и два дополнительных: десятидневный за работу в условиях ненормированного рабочего дня и от 5 до 15 календарных дней за выслугу лет.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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