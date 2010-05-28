Мэр г. Нижний Тагил имеет право минимум на 15 дней дополнительного отпуска

Нижнетагильская городская Дума утвердила положение о продолжительности отпусков для Главы города, председателя избирательной комиссии и депутатов городской Думы, осуществляющих полномочия на постоянной основе. Оно предусматривает ежегодный основной отпуск продолжительностью 28 календарных дней и два дополнительных: десятидневный за работу в условиях ненормированного рабочего дня и от 5 до 15 календарных дней за выслугу лет.