Ностальгия сегодня в эфире Тагил-ТВ. У телевизионщиков 20-тилетний юбилей

Сегодня на «Тагил-ТВ» трудятся более пятидесяти человек. В эфире тагильского телеканала - более десятка программ собственного производства. Ключевое место в сетке Тагил-ТВ занимают новости. А в преддверии юбилея у телекомпании появился еще и свой сайт – tagil-tv.ru. За 20 лет существования в архиве Тагил-ТВ собрано множество интересных передач. Посмотреть, чем жил эти годы Нижний Тагил, и как развивалось его телевидение, можно будет сегодня. Все три часа сегодняшнего эфира телекомпании посвящены ретроспективе из самых интересных передач, рассказал нам программный директор Тагил-ТВ Александр Мартиросов.