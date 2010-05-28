Ностальгия сегодня в эфире Тагил-ТВ. У телевизионщиков 20-тилетний юбилей
28 мая 2010, 16:38ОбществоArtem
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Сегодня телекомпания Тагил-ТВ отмечает 20-тилетний юбилей, и телевизионщики вспоминают старые передачи.
Сегодня на «Тагил-ТВ» трудятся более пятидесяти человек. В эфире тагильского телеканала - более десятка программ собственного производства. Ключевое место в сетке Тагил-ТВ занимают новости. А в преддверии юбилея у телекомпании появился еще и свой сайт – tagil-tv.ru. За 20 лет существования в архиве Тагил-ТВ собрано множество интересных передач. Посмотреть, чем жил эти годы Нижний Тагил, и как развивалось его телевидение, можно будет сегодня. Все три часа сегодняшнего эфира телекомпании посвящены ретроспективе из самых интересных передач, рассказал нам программный директор Тагил-ТВ Александр Мартиросов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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