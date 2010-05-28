Оззи Осборн притворился восковой фигурой в музее мадам Тюссо

Он притворился восковой фигурой, пишет The Daily Mail .Музыкант неподвижно сидел на кушетке в одном из залов восковых фигур, а когда поклонники его творчества подходили к нему, чтобы сфотографироваться, Осборн резко вставал или просто пугал посетителей криком. Эту акцию экс-фронтмен Black Sabbath провел в рамках рекламной кампании своего нового альбома, получившего название "Scream" (Крик). Он выйдет 22 июня. Пластинка станет одиннадцатой по счету в сольной дискографии музыканта.