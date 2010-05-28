Поезда Серов—Приобье и Серов—Свердловск просят восстановить
28 мая 2010, 16:19ОбществоArtem
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Свердловское правительство просит РЖД восстановить поезда Серов-Приобье и Серов-Свердловск, которые были отменены в мае.
Как отмечают в департаменте информполитики губернатора, эти маршруты являются социально значимыми для Свердловской области, поскольку проходят через населенные пункты, где железнодорожное сообщение является единственным видом пассажирских перевозок и доставки почты. Как отмечает ДжастМедиа, областные власти также предложили руководству РЖД создать постоянно действующую рабочую группу, которая будет заниматься согласованием изменений графиков движения поездов на социально значимых маршрутах.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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