Программа утилизации авто закончится летом
Программа утилизации автомобилей в России закончится раньше объявленного срока.
Как заявил представитель Минпромторга Андрей Дементьев, сертификаты номиналом 50 тысяч рублей на приобретение новых автомобилей российского производства взамен сданных на утилизацию автомобилей закончатся раньше октября, сообщает Дни.ру.
«Выберем (200 тысяч автомобилей) не к октябрю, а раньше. На сегодня выдано около 160 тыс. сертификатов, выдается порядка 3 тысячи сертификатов в день. То есть, с учетом возможного летнего спада, программа будет завершена до конца лета», - со ссылкой на "Интерфакс"приводит Дни.ру слова заместителя министра.
Расширение программы утилизации не планируется, однако министерство не против расширения. По словам Дементьева, все будет зависеть от возможностей бюджета.
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© Ольга Орехова TagilCity.ru