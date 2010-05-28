Программа утилизации авто закончится летом

«Выберем (200 тысяч автомобилей) не к октябрю, а раньше. На сегодня выдано около 160 тыс. сертификатов, выдается порядка 3 тысячи сертификатов в день. То есть, с учетом возможного летнего спада, программа будет завершена до конца лета», - со ссылкой на "Интерфакс"приводит Дни.ру слова заместителя министра.