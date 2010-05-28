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Школьники и учителя 18 гимназии навестили стариков в доме престарелых
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Школьники и учителя 18 гимназии навестили стариков в доме престарелых

28 мая 2010, 11:25ОбществоArtem
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