Школьники и учителя 18 гимназии навестили стариков в доме престарелых

Не дожидаясь 1 октября, когда проходит официальный День пожилого человека, шестиклассники гимназии № 18 навестили стариков в доме престарелых. 27 мая они порадовали концертом и подарками одиноких пожилых людей.

«Когда на родительском собрании обсуждался вопрос поздравления ветеранов с Днем победы, родители шестиклассников предложили поздравить также и стариков, живущих в доме престарелых», - рассказывает Т. П. Вдовина, классный руководитель ребят. По инициативе родителей были собраны деньги и куплен DVD-проигрыватель. Дети принесли из дома DVD-диски и комнатные цветы.

Дети и учителя 18 гимназии – легкие на подъем, они регулярно выезжают с концертами и социальными акциями в детские дома и дом престарелых, оказывают моральную и материальную поддержку, дарят подарки. В июне школьники привезут в дом престарелых цветочную рассаду и сами оформят клумбу.