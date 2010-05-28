Транспортный налог в России заменят акцизами на бензин
28 мая 2010, 16:09ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вице-премьер Сергей Иванов заявил о возможной отмене транспортного налога со следующего года. сообщает РИА Новости.
Как сообщает РИА Новости , вместо него для наполнения федерального дорожного фонда, о необходимости создания которого ранее заявил премьер Владимир Путин, планируется увеличить акцизы на бензин. Эта новость порадует автолюбителей, которые, по тем или иным причинам, редко эксплуатируют свои транспортные средства. Ранее депутаты Госдумы уже предлагали включить транспортный налог в стоимость топлива. Предполагалось, что подобный шаг позволит отказаться от необходимости постоянной индексации ставок, так как с увеличением стоимости топлива будет пропорционально изменяться и сумма транспортного налога.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей