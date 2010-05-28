Транспортный налог в России заменят акцизами на бензин

Как сообщает РИА Новости , вместо него для наполнения федерального дорожного фонда, о необходимости создания которого ранее заявил премьер Владимир Путин, планируется увеличить акцизы на бензин. Эта новость порадует автолюбителей, которые, по тем или иным причинам, редко эксплуатируют свои транспортные средства. Ранее депутаты Госдумы уже предлагали включить транспортный налог в стоимость топлива. Предполагалось, что подобный шаг позволит отказаться от необходимости постоянной индексации ставок, так как с увеличением стоимости топлива будет пропорционально изменяться и сумма транспортного налога.