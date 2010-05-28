Вручение муниципальных пособий на рождение второго ребенка в г. Нижний Тагил могут возобновить

Но в том случае, если в бюджете появятся дополнительные доходы. Муниципальная программа по выплате пособий на рождение либо усыновление второго и последующих детей в Нижнем Тагиле действует с 2003-го года. Но в этом году в городской казне на нее не было запланировано ни копейки. Как рассказала нам начальник отдела семейной политики муниципалитета Татьяна Корнильева, выплаты приостановлены с декабря. Раньше ежегодно на пособия тагильчанам, ставшим родителями не в первый раз, тратилось 7-8 миллионов рублей. Если 2 миллиона удастся выделить, всем, ждущим этих пособий, денег не хватит, считает Татьяна Корнильева. Но это будет шагом вперед. За рождение или усыновление 2-го ребенка тагильским семьям причитается 5 тысяч рублей, на третьего и последующих – 6 тысяч. Если на свет появляется двойня – выплаты тоже удваиваются.