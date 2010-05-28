Замена бумажных десяток ударит по операторам сотовой связи
28 мая 2010, 16:15ОбществоArtem
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Сотовые операторы Среднего Урала опасаются, что замена бумажных 10-ти рублевок железными создаст серьезные неудобства владельцам мобильников.
Как пишет "Уралинформбюро", по мнению Ассоциации региональных операторов связи, если исчезнут бумажные купюры, автоматически снизится доступность мобильной связи для небогатых свердловчан. Так, в сельской местности две трети сотовых платежей не превышают 10-20 рублей. А сразу переоборудовать все 200 тысяч платежных терминалов для приема монет нереально. Поэтому операторы попросили Центробанк отодвинуть "монетизацию" десяток на более поздние сроки. Полное вытеснение бумажных денег металлическими должно состояться к 2012 году.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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