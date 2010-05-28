Зеленые фуражки на улицах г. Нижний Тагил. Пограничники отмечают праздник
28 мая 2010, 16:30ОбществоArtem
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Пограничники отмечают 92-ю годовщину создания погранвойск. Не смотря на дождь у памятника воинам-тагильчанам на набережной городского пруда собрались около 200-сот человек.
А всего в Нижнем Тагиле сегодня живут более 7-ми тысяч пограничников, отметил начальник управления соцпрограмм и семейной политики Валерий Суров, тоже служивший в погранвойсках.
Как рассказал председатель нижнетагильского отделения союза ветеранов Афганистана Андрей Банников, в честь Дня погранвойск состоялись турнир по самбо и футбольная встреча команд пограничников и десантников. В упорной борьбе пограничники уступили «голубым беретам», но накануне дня десантника обещали отыграться.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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