Чиновники учат правильно писать заявления граждан, называя их идиотами (ФОТО)

В серовском представительстве Департамента по охране, контролю и регулированию использованию животного мира в Свердловской области, которое в том числе, выдает охотничьи билеты, придумали, как научить граждан правильно заполнять бланки заявлений. «На одном из образцов сделана «разъясняющая» надпись: «Для идиотов – данные вписывать со своего документа», – рассказывает серовчанин Николай Разин. – Людям, заполняющим заявления по этому образцу, читать такое, мягко говоря, неприятно. Печально, что посетители, хотя и обижены подобной оценкой их умственных способностей, но возмущаться не спешат: «проглатывают» оскорбления, чтобы получить заветный охотничий билет».

Стоит отметить, что в целом грубое обращение с гражданами не в тренде у свердловских чиновников. Так, например, в Нижнем Тагиле для госслужащих устраивали специальные курсы, на которых их обучали этичному поведению и корректности. Был разработан специальный кодекс профессиональной этики, одним из главных пунктов которого – «добросовестное выполнение на высоком профессиональном уровне своих должностных обязанностей». Также документ предписывает быть корректными и внимательными в обращении с гражданами и должностными лицами, соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их служебную деятельность решений политических партий и общественных объединений, избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб авторитету органа местного самоуправления.