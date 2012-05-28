Федеральная антимонопольная служба РФ лишилась единственной мигалки
28 мая 2012, 07:18ОбществоРОман БОТов
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Федеральная антимонопольная служба лишилась права устанавливать мигалку на единственный служебный автомобиль, который до сих пор мог быть оборудован спецсигналом. Соответствующий указ президента от 25 мая в понедельник размещен на официальном портале правовой информации, сообщает РИА «Новости». Агентство отмечает, что после майского решения о сокращении спецсигналов в органах власти ФАС с июля могла остаться единственной в стране службой, не подчиняющейся напрямую главе государства, которой была бы положена мигалка.
Теперь же, согласно документу, позиция, разрешавшая антимонопольному регулятору использовать один автомобиль со спецсигналом, исключается из утвержденного всего десятью днями ранее перечня ведомств, на чьи машины они могут устанавливаться.
Фото: ria.ru
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