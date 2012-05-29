КАСКО подорожала на 6,6%
29 мая 2012, 02:00ОбществоРОман БОТов
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Средняя стоимость полиса КАСКО в России за первый квартал этого года выросла на 6,6% и достигла отметки 41 265 рублей, передает агентство «Прайм». При этом средние выплаты по КАСКО выросли на 6,8% (в настоящий момент средняя выплата составляет 45 400 рублей). В настоящий момент главным продавцом полисов КАСКО является компания «Ингосстрах», которая контролирует 17% рынка.
На втором месте идет «РЕСО-Гарантия» (13%), а замыкает тройку «Росгосстрах» (10%). Также в десятку крупнейших компаний, которые занимаются полисами КАСКО, входят «Согласие», «Альфастрахование», «ВСК», «Страховая группа МСК», «Группа Ренессанс Страхование», «Альянс», «Уралсиб».
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