КАСКО подорожала на 6,6%

На втором месте идет «РЕСО-Гарантия» (13%), а замыкает тройку «Росгосстрах» (10%). Также в десятку крупнейших компаний, которые занимаются полисами КАСКО, входят «Согласие», «Альфастрахование», «ВСК», «Страховая группа МСК», «Группа Ренессанс Страхование», «Альянс», «Уралсиб».