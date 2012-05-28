Марк Уэббер выиграл Гран-при Монако

Первую пятерку дополнили Себастьян Феттель с Льюисом Хэмилтоном. Пилот Ferrari Фелипе Масса добился лучшего результата в сезоне: бразилец занял шестое место. Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон всю гонку провел, преследуя Хейкки Ковалайнена на Caterham, а когда решился атаковать соперника, болид британца развернуло. В результате пилот McLaren сошел с дистанции, а его визави финишировал 13-м – эта позиция позволила команде Caterham превзойти Marussia в Кубке конструкторов и выбраться на десятую позицию. Россиянин Виталий Петров сошел с дистанции из-за проблем с электроникой. Гран-при Монако стал первым этапом Формулы-1 2012 года, который большинство участников провели с одним пит-стопом. Единственным гонщиком, рискнувшим заехать в боксы во второй раз, был Жан-Эрик Вернь, но эта тактика не помогла французу попасть в очковую зону: в итоговом протоколе представитель Toro Rosso расположился на 12-й строчке в круге от лидера. Четвертая позиция на финише городской гонки в Монте-Карло не позволила Феттелю удержаться во главе общего зачета: первое место в генеральной классификации перешло к Фернандо Алонсо. Третьим стал Марк Уэббер, а на четвертой строчке закрепился Льюис Хэмилтон. В Кубке конструкторов отрыв Red Bull Racing от McLaren достиг 38 очков, а третью позицию теперь делят Ferrari и Lotus: гоночные коллективы имеют на своем счету по 86 баллов. Следующий Гран-при Формулы-1 состоится в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева: гонка намечена на воскресенье, 10 июня.