На набережной тагильского пруда бутылки и прочий мусор – отдыхающие не согласны с таким положением дел

Корреспондент TagilCity.ru пообщался с отдыхающими ипопросил прокомментировать сложившееся положение дел:

Хочется, чтобы убирались почаще, траву скосили, песокпривезли детям Юля.

Конечно, нужна уборка, а еще игровые комплексы для детей.Люди любят здесь отдыхать, я часто вижу, как сюда приходят пенсионеры. Для ниххорошо бы поставить зонтики, ведь они явно не загорать идут, а просто отдохнутьу воды Елена.

Я вернулся в Тагил из армии в 84-м году, и тогда меня поразиланабережная своей красотой... А с тех порбудто ничего не меняли Игорь.

Мы постарались выяснить, по какой причине не ухаживают затерриторией пляжа, и будут ли проводиться какие-то работы по благоустройству.Комментарий нам дал главный специалист отдела дорожного хозяйства,благоустройства, транспорта и связи при Администрации города Сафронов ДмитрийМихайлович:

Территорию пляжа приведут в порядок к пляжному сезону,который начнется с 1-го июня. По сентябрь все работы будет выполнятьгосподрядчик.

Таким образом, меньше недели осталось тагильчанам ждать,чтобы отдохнуть на прибранной территории. По всей видимости, с окончанием сезонаухоженность территории пляжа будет зависеть от самих отдыхающих. Что касаетсяновых комплексов и прочих сооружений, уместных на набережной, то на сегодняшнийдень вопрос только на рассмотрении.