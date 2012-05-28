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На набережной тагильского пруда бутылки и прочий мусор – отдыхающие не согласны с таким положением дел
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На набережной тагильского пруда бутылки и прочий мусор – отдыхающие не согласны с таким положением дел

28 мая 2012, 15:18ОбществоЕвгения
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