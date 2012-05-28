На набережной тагильского пруда бутылки и прочий мусор – отдыхающие не согласны с таким положением дел
В Нижний Тагил вернулась теплая погода, воздух прогрелся настолько, что многие горожане решили провести свободное время на набережной. Однако нежиться на солнце мешает неприглядный вид центрального пляжа: кругом бутылки, обертки и прочий мусор.
Корреспондент TagilCity.ru пообщался с отдыхающими ипопросил прокомментировать сложившееся положение дел:
Хочется, чтобы убирались почаще, траву скосили, песокпривезли детям Юля.
Конечно, нужна уборка, а еще игровые комплексы для детей.Люди любят здесь отдыхать, я часто вижу, как сюда приходят пенсионеры. Для ниххорошо бы поставить зонтики, ведь они явно не загорать идут, а просто отдохнутьу воды Елена.
Я вернулся в Тагил из армии в 84-м году, и тогда меня поразиланабережная своей красотой... А с тех порбудто ничего не меняли Игорь.
Мы постарались выяснить, по какой причине не ухаживают затерриторией пляжа, и будут ли проводиться какие-то работы по благоустройству.Комментарий нам дал главный специалист отдела дорожного хозяйства,благоустройства, транспорта и связи при Администрации города Сафронов ДмитрийМихайлович:
Территорию пляжа приведут в порядок к пляжному сезону,который начнется с 1-го июня. По сентябрь все работы будет выполнятьгосподрядчик.
Таким образом, меньше недели осталось тагильчанам ждать,чтобы отдохнуть на прибранной территории. По всей видимости, с окончанием сезонаухоженность территории пляжа будет зависеть от самих отдыхающих. Что касаетсяновых комплексов и прочих сооружений, уместных на набережной, то на сегодняшнийдень вопрос только на рассмотрении.
© Евгения Таганова, TagilCity.ru