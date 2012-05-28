«Наш веселый и безопасный трамвай» - необычная акция от юных инспекторов движения (ФОТО)
В Нижнем Тагиле прошла очередная ежегодная акция «Наш веселый и безопасный трамвай». В этом году помимо инспекторов ГИБДД активное участие принимали учащиеся школы №58. Надев яркие красные жилетки, вооружившись отличным настроением, стихами и листовками, юные инспекторы движения проводили профилактику среди пассажиров.
По данным пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, ЮИДовцыподготовили игровую и познавательную программу для пассажиров: прозвучали стихии песни по безопасности дорожного движения, подготовлены листовки и памятки дляразличных категорий участников дорожного движения. При проведении викториныособую активность проявили дети и пожилые пассажиры. Они с удовольствиемотвечали на вопросы, демонстрируя неплохие знания правил дорожного движения.Получая за правильный ответ сладкий приз, победители аплодировали себе иорганизаторам акции.
Несколько рейсов пролетели как один миг. И каждый раз, когда ребята иинспекторы покидали трамвай, многие выражали благодарность и замечали, чтоподобную работу необходимо проводить постоянно.
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