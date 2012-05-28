«Наш веселый и безопасный трамвай» - необычная акция от юных инспекторов движения (ФОТО)

По данным пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, ЮИДовцыподготовили игровую и познавательную программу для пассажиров: прозвучали стихии песни по безопасности дорожного движения, подготовлены листовки и памятки дляразличных категорий участников дорожного движения. При проведении викториныособую активность проявили дети и пожилые пассажиры. Они с удовольствиемотвечали на вопросы, демонстрируя неплохие знания правил дорожного движения.Получая за правильный ответ сладкий приз, победители аплодировали себе иорганизаторам акции.