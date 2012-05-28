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«Наш веселый и безопасный трамвай» - необычная акция от юных инспекторов движения (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Наш веселый и безопасный трамвай» - необычная акция от юных инспекторов движения (ФОТО)

28 мая 2012, 09:33Общество
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