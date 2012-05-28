Новогодние и рождественские туры в Италию

В принципе, празднование Нового Года в Италии не особенно отличается от того, как этот любимый всеми зимний праздник встречают в других европейских странах и на американском континенте. Точно так же люди садятся за праздничный стол, а в столице на площади Святого Петра устанавливается главная елка страны. В этом итальянцы похожи на наших соотечественников, да и на американцев тоже.

Вот только то, что происходит после окончания всех праздников, наблюдается только в этой стране: елка просто распиливается на множество маленьких кусочков, которые туристы со всего мира, купившие рождественские туры в Италию, с огромным удовольствием развозят по домам и показывают всем друзьям и знакомым, как оригинальные сувениры, привезенные из Roma Aeterna.

Но в праздновании Нового Года в Италии есть и свойственные только итальянцам черты. Так, на новогоднем праздничном столе главным блюдом бывает чечевица, считающаяся в Италии символом богатства. Интересен и один обычай, связанный с новогодней чечевицей — он может показаться нам немного странным, но ведь и некоторые наши обычаи иностранцам понять трудно! Это блюдо непременно должна готовить женщина, на которой надето красное нижнее белье. С чем это связано, подчас не могут объяснить и сами итальянцы.

А вот другой обычай — довольно забавный и нечасто теперь встречающийся — объяснить, вероятно, можно. Перед наступлением праздника горожане выбрасывают прямо в окно старые вещи, причем любые. Это, вероятно, означает, что в старом году остается все ненужное и устаревшее, а теперь будет все новое — новые чувства, вещи и новая жизнь?

Еще одно интересное отличие в праздновании Нового Года. Если мы предпочитаем провести новогоднюю ночь дома, в кругу семьи, хотя посещение ночного клуба или дискотеки у нас тоже практикуется, то итальянцы сразу после знаменитой чечевичной трапезы выходят на улицы и веселятся всю ночь, причем до умопомрачения, да еще под громыхание ярких фейерверков, самые замечательные из которых можно увидеть в Неаполе и Риме. Путешественник, попавший в Неаполь в новогоднюю ночь, бывает просто поражен их яркостью и зрелищностью, и потом весь последующий год станет непременно вспоминать о своей сказочной поездке.

Но рождественские каникулы, проведенные в Риме, запоминаются не только безудержным весельем и ярчайшими красочными фейерверками. Купить авиабилеты в Рим во время этих зимних праздников означает и выполнить увлекательную экскурсионную программу. Рим, Ватикан с его великолепными музеями — это также запоминается надолго.

Ватикан представляет собой самое маленькое в мире государство, занимающее всего несколько кварталов Рима. При этом Ватикан является независимым (с 1929 года) государством с собственным гимном, государственным флагом, есть в Ватикане и собственная чеканная монета и даже служба охраны — все как в «настоящем» государстве, вот только проживает здесь постоянно всего около тысячи человек. Интересно, что Ватикан со всех сторон окружен старинной крепостной стеной, так что пройти в город можно только через арку Кампане, а еще через музей и площадь Святого Петра.