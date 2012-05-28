Российские школьники предпочитают сдавать ЕГЭ по «обществу»

Первый из обязательных предметов для получения аттестата и продолжения обучения в вузе - русский язык - выпускники сдадут 31 мая. Далее школьникам предстоит выполнить задания по иностранным языкам и химии (4 июня), по математике (7 июня), физике и обществознанию (13 июня), географии и литературе (16 июня). Как обычно, для тех, кто по уважительным причинам не смог прийти на экзамен или выполнить работу, предусмотрены резервные дни - с 18 по 21 июня.

Минимальные баллы по обязательным предметам уже установлены. Чтобы экзамен по русскому языку считался сданным, нужно набрать минимум 36 баллов, по математике - 24 балла.

Как и в предыдущие годы, самый популярный экзамен у выпускников - обществознание, на него зарегистрировалось около 500 тысяч человек. На втором месте в рейтинге - физика (более 220 тысяч человек), далее следуют история, биология, химия. Наименее востребованными по-прежнему являются экзамены по немецкому, испанскому и французскому языкам.