Столичных полицейских заподозрили в сговоре с угонщиками

В связи с поступившей информацией фонд подготовил обращение к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. Юристы фонда полагают, что сотрудник отдела МВД по Хорошевскому району Москвы вступил в преступный сговор с неизвестным и сообщил ему сведения о заявителе. Они и были использованы злоумышленником для того, чтобы потребовать у женщины деньги. В пресс-службе полиции сообщили, что москвичка также обратилась и в управление собственной безопасности (УСБ) ГУМВД. «В УСБ ГУМВД поступило заявление жительницы столицы, у которой неизвестные мошенники вымогают денежные средства якобы за возврат ранее угнанной машины, – сообщил собеседник агентства. – Сотрудниками УСБ будет проведен весь комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание мошенников. Также будет тщательно проверена версия о возможной связи преступников с сотрудниками правоохранительных органов».