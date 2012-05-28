Тагильский подносный промысел стал конкурентной средой (ФОТО)

Она расположилась с выставкой своих изделий в фойе второго этажа Нижнетагильского Драматического театра. Предпринимательница рассказала, что недавно вернулась с Выставки-ярмарки народных мастеров и художников России в ВВЦ Москвы. Там тагильчанку отметили особо, наградив ее медалью лауреата выставки. Нина Чистякова уточняет, что таких медалей выдали всего три.

Между тем предпринимательница рассказывает, что тагильский подностный промысел становится конкурентной средой в городе. Сейчас помимо ее предприятия изготовлением подносов занимаются еще несколько. Среди них – небольшой участок по производству подносов при НТМК. Она сама начинала заниматься этим промыслом там, когда в юности устроилась туда работать художником.

Администрация, по словам Нины, относится к развитию этого бизнеса с большим вниманием и поддержкой. Ведь, развивая бизнес, предприниматели тем самым возрождают старинное тагильское ремесло. По словам Нины Чистяковой, представители Администрации города неоднократно говорили, что в Тагиле два бренда – подносы и танки. Например, большую помощь ей оказали, пригласив на прошлогоднюю Выставку вооружений. Предприятие, в состав которого, кстати, входит всего 4 человека, хорошо заработало на продаже своих изделий.

Нина рассказывает, что у промысла и ее изделий большое будущее. Неоднократно подносами интересовались зарубежные мастера и коллекционеры, и они изготавливали партии изделий для заказчиков из Канады и Словакии. Профессионалы в области народных промыслов отмечают, что тагильский подносный промысел – древнее и самобытнее известнейших российских, таких, как гжельский, павло-посадский, хохломской. Тагильские мастера применяют технику двойного мазка, когда на кисточку наносится сразу две краски. Это позволяет сделать тагильские подносы самыми необычными и красочными, рассказывает предпринимательница.