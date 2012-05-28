В Каменске-Уральском художников, рисующих кровью, не признают

Сам Николайтак объясняет свою необычную технику работы:

Мне хотелосьсоздавать нечто настоящее, и тогда мне в голову пришла идея: а почему бы непопробовать использовать в качестве краски свою собственную кровь? И результатпревзошел все мои ожидания. В зависимости от мазка, кровь может передаватьсамые разные оттенки и чувства. В результате картины получаются очень объемными,а самое главное - живыми! На один большой холст уходит примерно полтора стаканакрови. Больше брать не имеет смысла, так как голова начинает кружиться. К томуже кровь очень быстро высыхает и становится не пригодной для рисования

ИринаГлазунова, директор Выставочного зала Каменск-Уральского:

Коля оченьнеожиданно решил выставить свои работы, мы созвали выставочную комиссию - этообычная процедура в таких случаях, комиссия, которая состоит из искусствоведови профессиональных художников, посоветовала Коле найти себе другую площадку. Делоне в том, что мы хотели его обидеть, а в том, что у нас аудитория - школьники,детсадовцы, бабушки, иногда приходят деловые люди, которые бы просто не поняли.Так, что с Колей мы расстались друзьями, ни у кого не было обид, тем более, чтоон сам сразу сказал, что не обидится, если ему откажут.

Тем не менее,в СМИ появилась информация, будто Роспотребнадзор запретил выставлять картиныУстьянцева. Ирина Глазунова полностью это опровергает. Она заявляет, что комиссияконсультировалась с обычными медиками, и те посоветовали к выставке картины недопускать, поскольку кровь - возможный источник заражения.

Фото с сайта nr2.ru