В Нижнем Тагиле грязь и глина из растрескавшегося нового асфальта разносится автомобилями (ФОТО)
28 мая 2012, 10:55Общество
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Трещины на свежем асфальте на отремонтированном участке Вагоностроителей – это только пол беды. Теперь из них лезет глина и грязь и разносится по округе колесами проезжающих автомобилей.
Активисты «Тагила без ям» сфотографировали эти участки дорог. Между тем, подрядчик по данной территории «Магистраль-НТ» сообщает, что ситуация находится под контролем службы заказчика муниципалитета и Комитета по городскому хозяйству Администрации города. Там эту проблему решают.
На Октябрьском проспекте поменяли бордюры в зонах пешеходных переходов. Компания «Тагилдор», работающая на данной территории, прислушивается к общественному мнению и выполняет ремонт согласно всем требованиям регламентирующих документов, рассказывает Никита Чапурин.
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