В Нижнем Тагиле грязь и глина из растрескавшегося нового асфальта разносится автомобилями (ФОТО)

Активисты «Тагила без ям» сфотографировали эти участки дорог. Между тем, подрядчик по данной территории «Магистраль-НТ» сообщает, что ситуация находится под контролем службы заказчика муниципалитета и Комитета по городскому хозяйству Администрации города. Там эту проблему решают.