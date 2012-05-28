В Нижнем Тагиле подвели итоги городского конкурса близнецов

В конкурсе участвовали самые интересные, необычные фотографии близнецов. Кстати, по данным отдела ЗАГС, начиная с 2000 года в Нижнем Тагиле родились 193 пары двойняшек и двое тройняшек.

Как сообщили нам в отделе социальных программ и семейной политики, всего на конкурс поступило 30 фотографий близнецов и 3 фотографии тройняшек. Фотографии на конкурс приносили не только родители и сами близнецы, но и воспитатели детских садов, учителя.

Самые юные участники конкурса - четырехмесячные близнецы Серёжа и Маша Хлопотовы, а самые старшие – сестры Вера Владимировна и Нина Владимировна Губкины, которым в этом году исполняется 83 года. Необычными оказались «вариации» полов среди тройняшек - три девочки, две девочки и мальчик, два мальчика и девочка.

В ходе конкурса организаторам удалось узнать немало интересных фактов. К примеру, в 9-м классе школы № 40 учатся сразу две пары девочек-близнецов. Самые распространенные имена у близнецов – Максим и Артем, Анна и Анастасия, самые редкие - Савва и Ульяна. Кроме того, среди близнецов есть те, кто переехал в наш город из Приморского края и из Пермской области,

А еще, тагильские близнецы имеют множество разносторонних увлечений и хобби. Они танцуют и поют, играют в шашки и хоккей, катаются на лыжах и сноубордах, осваивают парикмахерское искусство, конструируют из бумаги, играют на гитаре, выращивают цветы…

Победителями конкурса были признаны сестры Елена Владимировна и Ирина Владимировна Березкины. Они когда-то приехали в наш город из Пермской области. В настоящее время одна из них проживает в городе Нижний Тагил и работает воспитателем в детском саду № 85, вторая живет в Екатеринбурге и работает в Уральском юридическом институте, имеет звание капитана полиции. Кроме общей фотографии, которую они послали на конкурс, у них есть еще одно увлечение – это выращивание необычных экзотических цветов. Еще они очень любят отдыхать на природе.