В Нижнем Тагиле состоялось празднование Дня российского предпринимателя (ФОТО)
25 мая в Нижнетагильском Драматическом театре отпраздновали День российского предпринимателя.
Праздник состоял из рабочей и торжественной частей. В рабочую и полезную для самих предпринимателей часть мероприятия входила выставка «Услуги для бизнеса», на которой свои услуги и товары могли представить некоммерческие партнерства, общественные организации, банки и страховые компании Нижнего Тагила. Всего на выставке было представлено 16 стендов различных компаний, среди которых было не так много некоммерческих.
Так, в эту немногочисленную категорию входили «Нижнетагильская гильдия риэлторов», «Дом предпринимателя», Союз автотранспортных предпринимателей Свердловской области и Нижнетагильская промышленная палата. Информация о Муниципальном фонде поддержки малого предпринимательства, который стал совместно с Администрацией города организатором праздника, также была представлена на выставке.
Торжественной частью празднования стал концерт, прошедший на сцене театра. На нем предпринимателей поздравили творческие коллективы города, а актеры Нижнетагильского Драматического сыграли сцены об истории предпринимательства на Урале.
© Валерия Лошкарева, TagilCity.ru