В Нижнем Тагиле состоялось празднование Дня российского предпринимателя (ФОТО)

Праздник состоял из рабочей и торжественной частей. В рабочую и полезную для самих предпринимателей часть мероприятия входила выставка «Услуги для бизнеса», на которой свои услуги и товары могли представить некоммерческие партнерства, общественные организации, банки и страховые компании Нижнего Тагила. Всего на выставке было представлено 16 стендов различных компаний, среди которых было не так много некоммерческих.