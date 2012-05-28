Volkswagen представит CC R-Line в Лейпциге

с. Он будет работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. В качестве опции будет доступна преселективная трансмиссия DSG в двойным сцеплением. CC R-Line выглядит более агрессивно и динамично по сравнению с обычным CC благодаря аэродинамическому обвесу. Он получил новый передний бампер с круглыми противотуманными фарами, тонировку задних фар и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, такие же, как у Sport Plus. Оснащение CC R-Line также во многом аналогично оснащению Sport Plus: автомобиль получил датчики дождя с автоматической системой включения стеклоочистителей, климат-контроль и кресла с подогревом, информационно-развлекательную систему с сенсорным дисплеем, аудиосистему с 8 динамиками. Стоимость новинки пока не сообщается.