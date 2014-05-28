Audi оснастила купе RS5 дизелем с электрической турбиной

Новый двигатель весит 192 килограмма, его мощность составляет 385 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент достигает 750 Нм. Электрическая турбина используется для того, чтобы обеспечить мотору высокую отзывчивость на низких оборотах. Она включается на 1250 оборотах в минуту и работает вплоть до 3000 оборотов, когда активируется традиционная турбина. Подобная конструкция позволяет избежать турбоямы и улучшить топливную экономичность.

Прототип Audi RS5 с новым твин-турбо дизелем способен набирать первую «сотню», по словам представителей марки, «менее чем за четыре секунды». Максимальная скорость ограничена на 280 километрах в час.

Для сравнения, серийное купе с 450-сильным бензиновым агрегатом 4.2 ускоряется с нуля до ста километров в час за 4,5 секунды, а его «максималка» лимитирована 250 километрами в час. Помимо этого, на товарном RS5 используется семиступенчатый «робот», а на дизельном прототипе — восьмидиапазонный «автомат».

Предполагается, что новинка является предвестником первой дизельной «заряженной» RS-модели Audi. Она, вероятно, появится на конвейере в следующем году, но официального подтверждения этой информации пока нет.