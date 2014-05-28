Дорога на Серовском тракте обрушилась из-за бобров

Это случилось на 46 километре автодороги Екатеринбург-Серов (недалеко от Невьянска, Таватуя). К 19:00 провал вырос на 4-5 метров в ширину, сообщил пользователь Виталий TagilCity.ru. Как оказалось, подъезжая к опасному участку две машины - «девятка» и Audi - съехали в кювет, передает Уралинформбюро.

По официальным данным, дорога оказалась разрушена из-за бобров. Под трассой в водопропускной трубе они построили плотину, из-за чего скопившиеся воды подмыли дорожную насыпь, образовался провал. На форумах люди шутят, собирается ли компенсировать «главный Бобричий» потери, многие вспомнили мультсериал «Крутые бобры». К счастью, из-за происшествия никто не пострадал.

«Капля по капле и камень точит», - именно эту поговорку стоило бы вспомнить всем строителм и дорожным рабочим. Но не только водяной поток опасен, даже стоячая вода может принести немало неприятностей - и неприятный запах является меньшей из них. Если не использовать системы поверхностного водоотвода, то в лужах могут завестись бактерии, которые фактически прекращают обычную лужу в кислотную, способную постепенно растворять даже металл и камень, оставляя на поверхностях следы, которые простой уборкой уже не ликвидировать. Согласитесь, что проще позаботиться о водоотводе заранее, чем ремонтировать плитку у бассейна или садовую дородку