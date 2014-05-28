Google построил автомобиль без руля и педалей

Разработкой беспилотных автомобилей занимается научно-исследовательское подразделение корпорации – Google X. На данный момент американцы построили несколько прототипов. Они оснащены сенсорами, сканирующими окружающее пространство на расстоянии «двух футбольных полей». Максимальная скорость автомобилей пока ограничена на отметке 25 миль в час (40 километров в час).

В салоне машин есть только два сиденья с ремнями безопасности, отделения для вещей пассажиров, кнопки запуска программы и агрегатов, а также экран, показывающий направление к пункту назначения. Подробностей о силовой установке пока нет.

Google планирует построить около сотни прототипов. Летом текущего года испытатели компании выведут на дороги машины, которые на начальном этапе будут иметь возможность ручного управления. Пилотные испытания продлятся в Калифорнии в течение следующих двух лет. По словам представителей корпорации, если все пойдет по задуманному сценарию, то в дальнейшем они при помощи посредников распространят технологию по всему миру.

О том, что компания Google завершила первый этап испытаний технологий, позволяющих автомобилям передвигаться в полностью автономном режиме, стало известно в 2010 году. Прототипы беспилотных машин были построены на базе гибридов Toyota Prius и оснащены видеокамерами, лазерными радарами, системами GPS, помогающими ориентироваться в пространстве.

В мае 2012 года власти штата Невада выдали Google первую в США лицензию, дающую право на испытания автомобилей-беспилотников на дорогах общего пользования. Осенью того же года законопроект, разрешающий тестирование автономных машин на гражданских магистралях, подписал губернатор Калифорнии.