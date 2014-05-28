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Google построил автомобиль без руля и педалей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Google построил автомобиль без руля и педалей

28 мая 2014, 14:02ОбществоРОман БОТов
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